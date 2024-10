‘Santa’: l’Istituto Comprensivo è salvo, ora il Comune punta a riaprire una scuola superiore

L’Istituto Comprensivo di Santa Margherita è salvo. A sancirlo è il nuovo piano di dimensionamento scolastico votato ieri dal consiglio regionale. Base di lavoro è il documento tecnico redatto e trasmesso da Città Metropolitana, con la quale i primi di luglio il neo-Sindaco Guglielmo Caversazio, la sua collaboratrice Laura Capelli e gli uffici dei servizi integrati alla persona avevano avviato i contatti per scongiurare l’ipotesi di accorpamento con Rapallo o Recco. Il risultato non era certo scontato in uno scenario di riduzione delle dirigenze e di fusioni fra gli istituti e, va detto, di forte compressione demografica della città, ormai stabilmente al di sotto dei 50 nuovi nati l’anno. Salvaguardata l’autonomia, si apre ora lo spazio per lavorare a quello che ieri sera il Sindaco stesso ha ribadito in Consiglio Comunale presentando le linee programmatiche di mandato: la nascita di un Istituto Omnicomprensivo Verticale che alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado unisca una scuola superiore. L’amministrazione comunale aveva ipotizzato, durante i succitati incontri, un indirizzo “turismo-curvatura eco-sostenibile”, coerente con l’ITS Turismo Liguria già presente in città. Con la rinuncia all’utilizzo della sede di Piazza Murialdo da parte del ‘Caboto’, Santa Margherita è infatti il solo comune con più di 5 mila abitanti, da Recco a Chiavari, privo di un percorso di studi superiori.

