Savona, il 2 ottobre la presentazione del progetto “Oltre le mura”

Savona. Mercoledì 2 ottobre dalle ore 16 alle 17:30 al Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, sarà presentato il progetto “Oltre le mura”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia, promosso dalla Diocesi di Savona-Noli e patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. L’iniziativa è proposta in particolare dal gruppo di lavoro Progetto Ultimi, nato nel 2022 e composto da volontari penitenziari formatisi con i corsi del Servizio per la Pastorale Scolastica diocesano.

“Oltre le mura” intende coinvolgere i ragazzi sulle tematiche della giustizia e della legalità e sulla sensibilizzazione alle problematiche del carcere mediante incontri formativi, anche ai fini della prevenzione. Gli obiettivi perseguiti sono l’educazione alla legalità per prevenire devianza e disagio sociale, l’interiorizzazione dei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà, l’approfondimento del testo della Costituzione, della cultura della cittadinanza e dell’educazione civica, l’approccio ai concetti giuridici di pena e reato e la conoscenza della realtà carceraria.

» leggi tutto su www.ivg.it