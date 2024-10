“Schermo illeggibile alla Spezia Migliarina: 180 euro di multa. Mai più alle Cinque Terre”

“Buongiorno, volevo mettervi al corrente della disavventura che mi è capitata nel pomeriggio del 29 settembre nel visitare il Parco delle Cinque Terre.

Io, la mia compagna e il cugino australiano abbiamo deciso di fare un giro alle Cinque Terre per fargli conoscere un luogo meraviglioso della nostra Italia. Siamo arrivati alla stazione di La Spezia Migliarina intorno alle 12, volevamo acquistare la 5 Terre Card per poter viaggiare liberamente per tutto il giorno. Alla stazione non era presente nessuna biglietteria aperta né tantomeno nessun addetto di Trenitalia. C’era solo una biglietteria elettronica, ma purtroppo lo schermo era completamente al buio e si faceva molta fatica ad acquistare i biglietti. Vi allego la foto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com