Lastre di ardesia e intonaco sono cadute nel tardo pomeriggio in via Nazionale da una chiesa privata. Vigili del fuoco e polizia urbano, hanno chiuso un tratto della strada, anche in vista dell’allerta. Sarà l’amministrazione comunale ad intervenire presso il privato affinché metta in sicurezza lo stabile.

