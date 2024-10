Si è conclusa domenica scorsa la tre giorni dello stage tecnico nazionale per docenti della Federazione educativa sportiva italiana Karate (Fesik), tenutosi a Gaeta all’hotel Serapo e al nuovo palasport locale. La formula adottata quest’anno dalla Commissione tecnica nazionale ha permesso ad ogni docente di esprimere la propria visione tecnica. L’attività dello stile Wado è stata ulteriormente arricchita dalla presenza del soke Augusto Basile, autentico monumento dello stile Wado e prezioso testimone della storia delle arti marziali in Italia e non solo. Basile ha tenuto alcune lezioni sulle tecniche e principi fondamentali del Wado.

Lo stage si è concluso con gli esami di dan. Importante il numero degli esaminandi: oltre ottanta per i vari stili e gradi, i quali hanno tutti superato l’esame. Gli stili trattati allo stage, a cura dei vari responsabili nazionali, erano: Shotokan, ShitoRyu, Wadoyu, Makotokay.

Durante la serata del sabato sono stati assegnati per mano del presidente della Fesik, Sean Henke, molti riconoscimenti a maestri meritevoli.

Presenti allo stage anche i maestri locali Sergio Marcialis, 8° dan “Project Karate Team” di Ceparana, e Giuseppe Morelli, 6° dan dt della sez. karate Borgata Marinara Lerici, responsabile regionale karate Shotokan Uisp/Do.

L’articolo Stage nazionale docenti karate, presenti anche i maestri Marcialis e Morelli proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com