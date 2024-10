“Questa legislatura è stata un fallimento. È sotto gli occhi di tutti che gli ultimi quattro anni sono stati il lato B dei primi disastrosi cinque anni dell’era totiana: infiniti annunci, continue passerelle, sparate assurde, sperpero di fondi pubblici per eventi discutibili, tappeti rossi, persino gonfiabili francamente bruttini. Un Luna Park, con buona pace delle richieste dei cittadini che legittimamente chiedono servizi, legalità, sicurezza, inclusione e soprattutto cure universalistiche garantite da una sanità pubblica efficiente. Che questa destra ha di fatto negato soprattutto alle categorie più fragili, inventandosi una montagna di fesserie stucchevoli: basta scorrere i tempi biblici che ci vogliono per accedere a esami e visite specialistiche per rendersene conto”. Lo afferma il consigliere regionale Paolo Ugolini in una nota che ripercorre l’intervento con cui oggi in aula ha annunciato il suo voto negativo sul bilancio di previsione regionale. Per l’esponente pentastellato, che cercherà la conferma in Consiglio regionale alle imminenti elezioni, il bilancio approvato stamani è “sintesi di un fallimento annunciato”.

L’articolo Ugolini dopo il voto sul bilancio: “Questa legislatura è stata un fallimento” proviene da Città della Spezia.

