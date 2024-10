Albissole, Barlassina sorride dopo la vittoria contro il Ceriale: “Contento della prestazione, la società auspica un campionato tranquillo”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Una vittoria importante sia per il morale che per il modo in cui è arrivata. Domenica pomeriggio l’Albissole è riuscita a riscattare le due sconfitte consecutive contro San Cipriano (in Coppa Italia) e Sestrese (all’esordio in campionato) superando il Ceriale di fronte al proprio pubblico.

Dopo un inizio difficile (al 13′ i Ceramisti sono andati sotto nel punteggio a causa di un’autorete rocambolesca di Favorito) i biancazzurri hanno saputo vendere cara la pelle rimontando la sfida grazie alle reti messe a segno da Cuka (per lui è arrivata una doppietta) e Polito.

