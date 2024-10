Genova. Appuntamento Domenica 6 ottobre alle ore 9.30 in Darsena (Calata De Mari di fronte al museo del mare Galata) per scoprire l’area del porto antico come era un tempo: un brulicare di uomini, merci, navi, chiatte, binari, vagoni, “energia” per movimentare le gru.

Tornano le visite guidate di Inge, associazione per la diffusione della cultura e la promozione del patrimonio industriale di Genova.

