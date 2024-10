Arte Genova vende all’asta altri 12 appartamenti, si parte da 29mila euro

Genova. Continua il piano di vendita di immobili di Arte Genova approvato dalla Regione Liguria. Dopo la prima asta pubblica che ha riguardato 24 appartamenti, l’azienda ha pubblicato un altro invito a offrire per 12 unità immobiliari, la maggior parte nel capoluogo, una a Recco e una a Chiavari.

“Com’era nei programmi, si tratta della seconda asta attivata in corso d’anno riguardante alloggi liberi rientranti nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica – spiega l’amministratore unico di Arte Genova Paolo Gallo -. Tengo a precisare che gli alloggi per i quali non saranno pervenute offerte verranno riservati agli inquilini di altre unità abitative di edilizia residenziale pubblica gestite da Arte che decidano di acquistarne uno, lasciando libero quello attualmente occupato”. Gli introiti delle vendite verranno tutti reinvestiti in interventi di manutenzione straordinaria nel patrimonio immobiliare.

