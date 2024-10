Attivo ad Albiano Magra l’ambulatorio infermieristico di prossimità della Croce rossa

Ogni martedì, nella sede di Croce Rossa Italiana – Comitato di Albiano Magra, sarà attivo un Ambulatorio Infermieristico di prossimità rivolto alla popolazione.

“Felici che sia stata scelta la nostra sede e il nostro paese – afferma Marcello Lo Presti, Presidente di Croce Rossa Albiano Magra – per offrire questo importante servizio che andrà a colmare le tante richieste che i cittadini ci fanno e che ci venivano fatte già prima della presenza dell’infermeria”.

“Il progetto è nato quasi un anno fa, quando sono stati attivati Ambulatori di prossimità su tutto il territorio della Lunigiana con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile alle esigenze della popolazione – si legge in una nota diffusa dalla Croce rossa di Albiano -. Gli ambulatori di prossimità sono luoghi dove personale infermieristico incontra la popolazione del territorio e attraverso la presa in carico, l’individuazione dei bisogni e la definizione del piano assistenziale garantisce attività e prestazioni atte a migliorare il bene salute”.

“Dopo un confronto con la Società della Salute – racconta Katia Tome’, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Aulla – abbiamo deciso di aprire un Ambulatorio di Prossimità anche a Albiano Magra, la frazione più popolosa del nostro Comune”.

I servizi che il cittadino può trovare presso l’Ambulatorio vanno dalla somministrazione delle varie terapie, la sostituzione di cateteri (su prescrizione medica), le medicazioni, a tutto quello che è di competenza della pratica infermieristica. E non solo. “Cerchiamo anche e soprattutto di fare educazione sanitaria – prosegue l’assessore Tome’ – istruire il paziente sulla gestione delle proprie medicazioni là dove tale autonomia è possibile”.

L’ambulatorio sarà aperto tutti i martedì, dalle ore 10 alle ore 12, e condotto dalle stesse infermiere che si occupano dei prelievi e delle analisi. Per accedere ai servizi offerti presso l’Ambulatorio Infermieristico di Albiano Magra basta prendere contatto, senza appuntamento.

Dopo l’orario dei prelievi, il cittadino si può recare presso la nostra sede, in via Don Pietro Corsini 77, a Albiano Magra, e incontrare le infermiere che si occuperanno di cadenzare gli appuntamenti successivi a seconda della tempistica necessaria. Per informazioni: 0187 415493 (sede Croce Rossa di Albiano Magra)

