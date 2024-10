Beni confiscati alla mafia: presentati nove progetti alla Regione

Si è chiuso con una richiesta di oltre 700 mila euro il bando regionale dedicato alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Sette i comuni liguri che hanno richiesto l’agevolazione regionale, a fronte di 9 progetti che, in caso di completa ammissibilità, genereranno investimenti superiori ai 900 mila euro sul territorio ligure.

La dotazione economica dello strumento è di 600 mila euro e che l’agevolazione regionale è concessa a copertura dell’80 per cento dell’investimento effettuato, 90 per cento se è un piccolo comune a farne richiesta (fino a 5 mila abitanti). Il contributo massimo concedibile a fondo perduto è di 100 mila euro. In caso di due domande presentate dallo stesso ente può raggiungere i 150 mila euro.

L’elenco dei comuni verrà pubblicato con il decreto di concessione dei contributi emesso dalla Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Liguria.

L’articolo Agenda elettorale: gli appuntamenti con i candidati sino a domenica 6 ottobre proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com