Calendario Ecovan, raccolta ingombranti nel weekend a Campiglia e Sarbia

Il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E., rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, si svolgerà sabato 5 ottobre a Campiglia (Piazza della Chiesa c/o capolinea bus) e domenica 6 ottobre a Sarbia (Via Dei Colli c/o Porta Castellazzo). A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani, reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc, stampanti, spazzolini elettrici, frullatori, etc…

