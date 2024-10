Franciosi: “L’accordo tra Traversone e Orlando è precedente all’espulsione di Italia viva dal centrosinistra”

“Marco Traversone non ha mai creduto nel progetto dell’unità dei riformisti per come aveva preso corpo in Liguria, cioè come alleanza tra Italia Viva, Psi e Più Europa. Si è infatti sottratto alla candidatura nella lista Riformisti uniti ben prima che questa fosse maledetta dal Movimento cinque stelle. Nella lista Riformisti uniti nessun socialista del territorio era candidato, ma la loro presenza era simbolicamente rappresentata da una candidata di Reggio Emilia che già era stata candidata nella circoscrizione del Nord Ovest alle Europee nella lista Stati Uniti d’Europa”. Lo afferma in una nota la presidente provinciale di Italia viva, Antonella Franciosi, replicando alle dichiarazioni rese dal segretario provinciale del Psi Giorgio Brero.“Non è quindi esatto affermare, come fa Brero – che non era presente quando le trattative per la formazione delle liste erano in corso perché in vacanza – che nel contesto del veto dei Cinque stelle su Italia viva, Traversone abbia ricevuto la disponibilità dal candidato presidente Andrea Orlando a essere inserito nelle liste civiche dello stesso, perché l’accordo tra Traversone e Orlando era già intervenuto ben prima del veto e, a detta dei socialisti, a loro insaputa. Questo perché la vicenda dell’espulsione di Italia viva dal centrosinistra, odiosa come dice Brero, non sia raccontata in modo diverso da come si è svolta”, conclude Franciosi.