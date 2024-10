Il vicesegretario della Lega: “Con la sinistra a gestire ponti e ferrovie tragedie come il Morandi”. Il Pd: “Vergogna, chieda scusa”

Liguria. Esplode la polemica in Liguria sulle parole di Andrea Crippa, deputato e vicesegretario della Lega: “Con la sinistra a gestire ponti e ferrovie succedevano tragedie come il Ponte Morandi a Genova o il disastro ferroviario sulla tratta Andria-Corato nel 2016. Questo governo è impegnato a recuperare decenni di malgoverno e dei troppi no ideologici dei compagni“.

Il pretesto è il caos sui treni scatenato oggi da un guasto sul nodo di Roma che ha mandato in tilt la circolazione in tutta Italia. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha parlato di danni imputabili a una ditta privata, è stato duramente criticato dall’opposizione, in particolare da Pd e Alleanza Verdi Sinistra: “Cosa aspetta il ministro ad intervenire?”. Da qui la reazione del suo vice che tira in ballo la tragedia del 14 agosto 2018, costata la vita a 43 persone. Inevitabile la reazione corale del Pd che lo accusa di sciacallaggio.

