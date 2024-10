La Toscana vuole accorpare il porto di Marina di Carrara con Livorno. Se il ministero darà l’ok La Spezia potrà proseguire in solitudine

Nei giorni scorsi in Toscana si è fatta largo e ha preso sempre più quota la proposta di chiedere al governo di portare il porto di Marina di Carrara all’interno del sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, di cui oggi fanno parte Livorno e Piombino.

Il primo a lanciare l’idea è stato il deputato leghista Andrea Barabotti, che a stretto giro di posta ha trovato sponda niente meno che da parte del presidente della Regione Eugenio Giani.

In merito al divorzio tra lo scalo spezzino e quello apuano, che è stato ipotizzato pochi giorni dopo le dimissioni dell’ex presidente Mario Sommariva e la nomina a commissario del segretario generale Federica Montaresi, il governatore toscano ha anche aggiunto che presto scriverà al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per avviare il percorso di unione con l’Adsp di Livorno e Piombino.

“Insieme alla prossima istituzione della Zona logistica semplificata – ha commentato con soddisfazione Barabotti – sarà un passaggio strategico che ci aiuterà a dare una gestione unitaria e più efficace dei porti toscani e a cogliere tutte le nuove opportunità di sviluppo per la costa della nostra regione. A sostegno di questo, il gruppo Lega in Regione Toscana ha presentato una mozione con cui si chiede al presidente Giani di dare seguito proprio a questa volontà, avviando le procedure necessarie per trasferire la giurisdizione del porto di Marina di Carrara”.

Presto, dunque, la palla dovrebbe passare al ministero, che dovrà valutare una richiesta che a oggi appare intrisa più di campanilismo e speculazioni politiche – entrambi assolutamente leciti – che dettata da reali motivazioni economiche.

Dal 2016 a oggi, infatti, i traffici del porto di Marina di Carrara sono più che triplicati, passando da 1,6 milioni di tonnellate a 5 milioni di tonnellate, toccando il picco di 5,5 milioni nel 2023. Il Piano regolatore portuale, documento primario e fortemente voluto dal territorio per lo sviluppo dello scalo, dopo un lavoro lungo e approfondito è in attesa delle ultime integrazioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prima di essere avviato verso l’approvazione definitiva.

Inoltre, tra il 2020 e il 2024, a Marina di Carrara sono in corso o sono già state stanziate risorse per investimenti pari a 87 milioni di euro provenienti dalle casse dell’ente di Via del Molo.

Insomma, il matrimonio tra La Spezia e i cugini apuani non sembra essere andato poi così male.

