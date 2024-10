La WestMed Blue Economy della Commissione Europea nomina Walter Vassallo nel nuovo gruppo di esperti per il turismo sostenibile

La WestMed Blue Economy, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea per la promozione di un’economia blu sostenibile nel Mediterraneo, ha recentemente annunciato la nomina di Walter Vassallo nel suo gruppo di esperti di turismo sostenibile, un organo di recente costituzione. Questa nomina rappresenta un ulteriore passo avanti per il supporto e lo sviluppo del turismo sostenibile nell’area mediterranea, con un occhio di riguardo per l’innovazione e la valorizzazione dei territori.

Walter Vassallo, fondatore dei Blue Marina Awards e già ideatore del concetto di albergo nautico diffuso nonché coordinatore di progetti comunitari quando lavorava a Bruxelles, è riconosciuto come una figura di riferimento nell’ambito della blue economy. Grazie alla sua esperienza e alla sua visione, il gruppo di esperti di cui farà parte contribuirà a delineare i futuri progetti europei per il turismo sostenibile, con l’obiettivo di far diventare il Mediterraneo un punto di riferimento per il turismo esperienziale e responsabile.

