Premi di cultura e giornalismo a Porto Venere per Paolo Paganini e Adriana Revere

Porto Venere conferisce due premi culturali dedicati allo spettacolo e al giornalismo. Le premiazioni si terranno il prossimo 13 ottobre alle ore 15, nella sala consiliare del Comune di Porto Venere, nell’ambito della cerimonia di premiazione del concorso letterario di narrativa edita-inedita ”Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti” giunto alla sesta edizione e dedicato ai duecento anni dalla morte di Byron.

I premi assegnati dal Comune di Porto Venere a personalità di livello nazionale e internazionale che si siano distinte negli ambiti della Cultura e della Comunicazione, per l’anno 2024, sono stati stato riconosciuti a Paolo Paganini e Adriana Revere.

A Paolo Paganini verrà conferito il premio per il giornalismo, è spezzino, storico volto della Rai e giornalista sportivo: “Si è formato accanto a importanti e famosi storici giornalisti – si legge in una nota dell’organizzazione – che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli professionali nel suo campo”. Ad Adriana Revere viene conferito il premio per la cultura. E’ nata alla Spezia “figura imponente della Cultura negli ambiti nazionali e internazionali – si legge ancora nella nota -. presidente del famoso Premio Letterario internazionale Lerici Pea, fondatrice del “Premio Nazionale Montale fuori di casa”, scrittrice – saggista”.

La giuria è così composta: il presidente è Alessandro Quasimodo figlio del Nobel alla letteratura Salvatore, regista teatrale, scrittore, poeta. Si aggiungono: Marina Pratici presidente esecutivo Premio Lord Byron, saggista e critico letterario, Vincenzo Patanè studioso di Lord Byron, giornalista e docente di Storia dell’arte, Biancamaria Rizzardi e Marzia Dati dell’Università di Pisa – Letteratura inglese e dei paesi in lingua inglese e Lorenzo Masi Presidente Comitato Organizzatore Premio Lord Byron.

