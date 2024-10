Rapallo: Gaia Mainieri lascia il gruppo Capurro. La visita di Bucci

La notizia era nell’aria dopo che la consigliera comunale di Rapallo Gaia Mainieri si è candidata quale consigliera regionale a sostegno di Marco Bucci. Oggi sono arrivate le dimissioni dal gruppo Noi con Capurrro in cui è stata eletta in Consiglio comunale per approdare al gruppo misto.

Intanto oggi Bucci durante il suo tour nel Levante ha fatto tappa anche a Rapallo.

“Rapallo è una città fondamentale per il Tigullio”. Con questa frase Marco Bucci, candidato alla Presidenza della Regione Liguria, ha esordito, per incontrare i candidati che lo sostengono nelle varie zone: a Rapallo Carlo Bagnasco (lista Forza Italia- Partito Popolare Europeo – Bucci Presidente) e Fabio Mustorgi (Lista Bucci Presidente – Vince Liguria). L’incontro si è svolto nell’hotel Miramare vicino al Chiosco della Musica.

Prima di Rapallo il giro ha toccato Recco (piazza Nicoloso) e Camogli (via 20 Settembre). A seguire il sindaco di Genova è andato a Santa Margherita Ligure (ristorante la Cambusa), Cogorno (Villaggio del Ragazzo), Chiavari (Gran Caffé Defilla).

“Vogliamo che la buona amministrazione che si è vista qui a Rapallo – ha detto Bucci davanti al sindaco Elisabetta Ricci e a fianco dell’ex sindaco Roberto Bagnasco – possa arrivare anche in Regione. La Liguria nei prossimi anni deve essere la regione più importante tra quelle che si affacciano sul Mediterraneo. Dobbiamo farlo per garantire il futuro alle prossime generazioni. Noi ci crediamo, perché siamo i signori del Si. Perché vogliamo fare le cose. Non vogliamo nemmeno parlare dei signori del No, perché sono in contraddizione continua: e non sono in grado di avere quella razionalità e quell’amore per il territorio di cui noi ci vantiamo”.

Carlo Bagnasco ha sottolineato la sua volontà di proseguire la sua opera di buona amministrazione anche a livello regionale, dopo avere guidato con ottimi risultati per anni il Comune di Rapallo.

Anche Mustorgi ha voluto specificare di non essere un outsider della politica amministrativa. “Ho già servito il mio territorio – ha detto – ho fatto due volte l’assessore, sono presidente di una pubblica assistenza da trent’anni. Mi piacerebbe continuare a servire: questa volta la Regione Liguria, con la determinazione e la concretezza che Bucci ha dimostrato a Genova. Quando è giunta la notizia della candidatura di Bucci a presidente regionale, è esploso l’entusiasmo. Come dice Bucci, bisogna crederci e avere nel cuore l’entusiasmo per raggiungere degli obiettivi. Noi rappresentiamo un territorio che ha sempre avuto ben chiara la volontà del fare e non del parlare. Tra le cose di cui mi occuperò ne dico solo due: funivia e ospedale. La prima è un impianto unico in Liguria ed è sottoutilizzata e sottostimata nella sua importanza per il turismo. L’ospedale secondo me è il più bello e moderno della Liguria: ma dobbiamo farlo funzionare come un ospedale vero, e con Bucci lo faremo”.