Rapallo: medicina preventiva, una passeggiata lunga 10.000 passi

Una camminata cittadina di 10 mila passi, all’insegna della medicina preventiva. E c’è una novità: quest’anno la passeggiata di salute sarà aperta anche ai cani.

Nella sede del consiglio comunale di Rapallo questa mattina è stata presentata la quinta edizione della Marcia per la Salute, organizzata dal Lions Club Rapallo Host, in collaborazione con il Comune. La gara si svolgerà il 5 ottobre. Punto di ritrovo e partenza al Chiosco della Musica, dove ci sarà anche la preiscrizione a partire dalle 13. Alle 14 ci sarà l’iscrizione con consegna dei badge. Alle 15 ci sarà la partenza, a gruppi scaglionati di massimo 20 persone l’uno. Il percorso tocca Villa Tigullio e il Parco Casale, e va ripetuto più volte fino a ottenere appunto la somma di 10 mila passi in totale. La quota di partecipazione è volontaria, a partire da un minimo di 5 euro a persona. Tutto il ricavato sarà utilizzato per beneficenza.

A fine corsa-passeggiata chi vuole potrà farsi visitare nei gazebo dei “mini check-up”, con una serie di professionisti e medici. Ci saranno Andrea Corsi, diabetologo; Silvia Bornia, biologa nutrizionista; Gianpaolo Rubini, podologo; Gaia Mainieri, geriatra; Mario Gagliardi, massoterapista; Giorgio Rosa, chirurgo Vascolare; Pierluigi Cuomo, ortopedico; lo staff della Banca degli Occhi; Paola Calcagno, medicina generale. Per i piccoli amici a quattro zampe ci sarà il veterinario Giacomo Federici.

La Passeggiata della Salute, iniziata sotto la presidenza di Gaia Mainieri, è stata sostenuta dai successivi presidenti del club, fino all’attuale Nadia Boschini.

“Il Comune appoggia con entusiasmo e orgoglio tutto ciò che rappresenta una prevenzione dei disturbi del fisico e della psiche – ha detto il sindaco Elisabetta Ricci – Camminare insieme fa bene al corpo e facilita anche la socialità. Grazie quindi al Lions per la sua costante attività a favore della collettività”.

“In 69 anni di attività – ha detto il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico – Il Lions ha organizzato decine di attività a favore della cittadinanza di Rapallo, nei campi più diversi: la cultura, il sociale, lo sport, l’attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Per esempio con l’aiuto dei Lions abbiamo potuto restaurare un quadro nella Basilica, che sarà mostrato alla cittadinanza sabato prossimo”.

“Non si tratta di un’iniziativa aperta solo alla terza età, come potrebbe sembrare – ha affermato Dorotea Giavina, consigliere delegato alle politiche giovanili – La prevenzione serve anche ai giovani, che spesso non si muovono molto per una serie di fattori”.

“Per stare bene bisogna fare 10 mila passi al giorno – afferma la past president Paola Calcagno – Sono circa 7,5 km a piedi. Si sa che un livello di attività fisica del genere ha molti benefici, tra cui la prevenzione dell’Alzheimer”.

“In questa attività – è intervenuta Nadia Boschini, del Lions – ci aiutano molte altre associazioni di volontari, come la Croce Bianca e l’Associazione Carabinieri. Il percorso andrà dal Chiosco della Musica a Villa Tigullio, polmone verde della città. Faremo 4 giri in tutto: ma ovviamente chi non se la sente può fermarsi prima. I fondi raccolti saranno integrati dal Lions International Rapallo Host: serviranno all’acquisto di una struttura che permetterà l’accesso al mare alle persone disabili”.