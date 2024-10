Regionali, Bucci pensa a un “Portofino District” per le attività produttive del Tigullio

Chiavari. “Il Tigullio ha caratteristiche fondamentali non solo per il turismo, ma anche per la qualità della vita. Ho parlato con tanti cittadini, commercianti e imprenditori, e c’è una forte voglia di crescere ancora di più. Questo mi fa molto piacere. L’obiettivo è di qualificare il Tigullio e il Golfo Paradiso in una dimensione internazionale, sfruttando la notorietà di Portofino, e allora penso ad un Portofino District“. Così il candidato presidente della Regione Liguria Marco Bucci oggi al termine del primo tour nel levante della provincia di Genova.

“Immagino quindi un distretto – ha aggiunto Bucci – che metta insieme tutte le realtà produttive che sono in quest’area in modo tale da dare loro una connotazione di tipo di tipo turistico, ma anche culturale e riunirle sotto il nome di Portofino che è innegabilmente la località più famosa”.

» leggi tutto su www.genova24.it