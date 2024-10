Riconfermato il servizio di Guardia Medica a Riomaggiore

È stato riconfermato anche per il 2024/2025, ottavo anno consecutivo, il servizio di Guardia medica nel Comune di Riomaggiore, attivo dalle 10.30 alle 19.30, da giugno a ottobre tutti i giorni, mentre negli altri mesi, mercoledì, sabato, domenica e festivi. L’ambulatorio della Guardia Medica si trova presso la Pubblica Assistenza di Riomaggiore, in via Colombo 68 e risponde al numero di telefono 0187 920777. La Guardia Medica interviene su tutto il territorio comunale, quindi anche nelle frazioni di Manarola, Volastra, Groppo.

Il servizio – finanziato interamente dal Comune che considera fondamentale garantire l’assistenza medica adeguata alla popolazione residente e all’enorme flusso di turisti che, ogni anno, affolla Riomaggiore – è garantito dalla presenza di un medico che ha lavorato in Emergenza Sanitaria Territoriale e da volontari della Croce Bianca.

Grazie ai finanziamenti dell’Amministrazione Comunale – che negli anni sono stati ampliati e che quest’anno hanno compreso anche il contributo per la verifica e il collaudo annuale dei defibrillatori dislocati sul territorio – è stato acquistato anche un elettrocardiografo, strumento medico necessario per l’esecuzione dell’elettrocardiogramma. Con la presenza del medico, in caso di ischemia miocardica a Riomaggiore, è possibile eseguire prontamente la diagnosi topografica di infarto miocardico e intervenire per apprestare le prime cure in attesa del trasferimento al più vicino ospedale.

“Questo servizio così puntuale e salva vite – afferma Fabrizia Pecunia, Sindaca di Riomaggiore – ha un costo annuo di 60.000 euro, compensati interamente dalla Tassa di Soggiorno: sono risorse fondamentali, recuperate dal turismo, che collaborano a garantire alla comunità e ai nostri visitatori la sicurezza di una pronta assistenza essenziale per necessità mediche improvvise, Nello stesso modo, si prevengono complicazioni più serie e si riducono gli accessi ai pronto soccorso”. “Il pronto intervento sanitario, in spiaggia, sui sentieri, sul territorio, così come il presidio medico di emergenza, che interviene anche per 900 visite/ chiamate all’anno è reso possibile soprattutto grazie ai volontari. Meritano un riconoscimento per l’impegno e la competenza con cui operano: assieme alla presenza della guardia medica, sono motivo di orgoglio per la nostra amministrazione e la nostra comunità”.

Recentemente i tre Comuni di Riomaggiore, Monterosso, Vernazza hanno attivato un confronto con l’obiettivo di implementare l’assistenza medica delle Cinque Terre attraverso l’assunzione di personale medico dipendente che contribuisca al potenziamento del servizio sanitario, migliori l’efficienza operativa e aumenti la qualità complessiva dell’assistenza fornita, in supporto dell’attività dei volontari.

L’articolo Riconfermato il servizio di Guardia Medica a Riomaggiore proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com