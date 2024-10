Tragico incidente stradale oggi pomeriggio sulla statale della Cisa, nella zona della località Fornoli, nel territorio comunale di Villafranca Lunigiana. I fatti risalgono alle 14 quando per dinamiche in fase di accertamento due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale e una delle due, a bordo della quale c’era il 45enne Nicola Bernardini di Villafranca, è finita sotto un guard rail. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. L’altra persona coinvolta è un 53enne di Bagnone, poi trasferito all’ospedale di Pontremoli con l’elicottero Pegaso. Massiccia la presenza di soccorritori e forze dell’ordine.

Tragico incidente stradale sulla statale della Cisa, muore un 45enne

