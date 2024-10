Un pittore con un pennello tra i piedi: nessuno ha creato tante occasioni in B come Salvatore Esposito

Veste il 5 ma gioca come un 10, Salvatore Esposito è stato l’uomo in più di questo inizio stagione dello Spezia di Luca D’Angelo, unica squadra della Serie B ancora imbattuta. Il play spezzino, rinato sotto la cura D’Angelo e finalmente diventato il giocatore che il Picco ha aspettato fin dal primo giorno, è il giocatore più incisivo di tutta la Serie B e non solo per i quattro assist e due gol segnati nelle prime sette giornate. Esposito, leader spezzino, è il calciatore che ha creato il numero maggiore di occasioni per i compagni di squadra in tutto il campionato, addirittura venti in sette gare, almeno tre in più di qualsiasi altro calciatore.

Inoltre, Salvatore è il secondo centrocampista più partecipativo in zona gol dopo Antonio Palumbo del Modena, che ha preso parte a sette reti. Il 5 spezzino si ferma a sei, ma i numeri sono destinati a crescere grazie alla straordinaria abilità balistica che sta permettendo allo Spezia di fare sfracelli su calcio da fermo.