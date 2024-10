Volpara, da gennaio parte il cantiere: isola ecologica più grande e nuovo centro del riuso

Genova. Dopo anni di attese, i lavori per il rifacimento della zona della Volpara sono in partenza. A gennaio le ruspe inizieranno i lavori di demolizione del silos e dell’inceneritore per fare spazio ad una nuova e più grande isola ecologica affiancata da un centro per il riuso.

I lavori, secondo il progetto di Amiu, dovrebbero terminare entro la primavera del 2026, essendo legati ai finanziamenti dei Pnrr che hanno coperto i 4.5 milioni necessari. Durante i cantieri continueranno le lavorazioni dell’impianto, che continuerà ad ospitare uffici e deposito mezzi e relativa officina. Solo l’Isola ecologica vedrà uno stop di un paio di mesi.

» leggi tutto su www.genova24.it