A Brugnato è tutto pronto per la tradizionale “Castagnata”

Con l’arrivo dell’autunno, domenica 6 ottobre Brugnato si veste dei caldi colori della stagione e accoglie uno degli eventi più attesi dell’anno, la “Castagnata”, abbinata per il secondo anno consecutivo al Raduno dei trattori dedicato alla memoria del compianto Ivano Ricchetti. Questo appuntamento annuale, che si svolge nelle piazze del centro storico, celebra uno dei frutti simbolo dell’autunno: la castagna. L’evento è un’occasione perfetta per trascorrere una giornata all’aria aperta per grandi e piccini che possono godere di un’atmosfera conviviale e accogliente, con la possibilità di gustare polenta, caldarroste, castagnaccio e frittelle di castagne. Oltre alla gastronomia tipica la piazza accoglierà anche la musica tradizionale del gruppo folk dei “Cantamaggio” di Cavanella Vara e del trio Acoustic “Spetna’z”, che accompagneranno il pomeriggio con tanta allegria. Saranno organizzati anche giochi e attività per i bambini, rendendo l’evento un appuntamento imperdibile per le famiglie, con la sfilata dei trattori.

Gli amanti della natura al mattino possono inoltre approfittare dell’occasione per fare una escursione a Carro con servizio navetta tramite bus storico della “Fitram” per la visita al mulino del Travo, dove il mugnaio spiegherà storia e funzionamento, e rientro a Brugnato per il pranzo (quota di partecipazione €. 10,00 prenotazioni al 342.6633203). Per l’occasione sarà aperto il museo diocesano che ospiterà una mostra di pittura con l’esposizione delle opere delle artiste locali Claudia Patricia Cavanna, Floriana Ferrari, Serena Mezzetta, Giuliana Molfesi e, al pomeriggio, l’incontro con l’autore che prevede la presentazione del libro “Si, lo so fare” di Nelly Capra e Liliana Ricchetti, autrici. La Castagnata brugnatese non è solo una festa gastronomica, ma anche un momento di incontro e condivisione, che unisce la comunità locale e i visitatori in un clima di allegria e calore. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento che celebra l’autunno nella sua forma più autentica. Per appassionati di castagne, escursionisti o semplicemente per chi è alla ricerca di una giornata diversa in compagnia, la castagnata di Brugnato è l’evento perfetto organizzato grazie alla sinergia istituzionale del Comune, della Pro Loco, della Parrocchia, della Confraternita di San Bernardo, del Centro Italiano Femminile, dell’Associazione Antichi Sentieri Liguri.

L’articolo A Brugnato è tutto pronto per la tradizionale “Castagnata” proviene da Città della Spezia.

