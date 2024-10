A Ferrania simulazione di un evento catastrofico per gestire meglio le emergenze

Cairo Montenotte. Sembrerà la scena di una catastrofe ma si tratta solo di una maxi esercitazione per aumentare la capacità di risposta delle organizzazioni di volontariato della Protezione Civile in situazioni di emergenza. E’ quella in programma nella giornata di sabato 5 ottobre a Ferrania, che si inserisce nel progetto europeo Nightingale, dove decine di mezzi e di soccorsi, nonchè di figuranti che dovranno calarsi nella parte dei feriti, opereranno nei pressi dello stabilimento. Seppur sia solo una simulazione, come nel resto d’Italia si prevede un forte dispiegamento di uomini e volontari, per questo ha l’egida della Prefettura.

Viale della Libertà, pertanto, dal ponte vicino all’ex portineria fino all’area di quello che fu il Dopolavoro, resterà chiusa dalle 7 alle 18, e sarà consentito solo il transito pedonale ai residenti e alle persone autorizzate.

» leggi tutto su www.ivg.it