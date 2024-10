Anniversario dell’attacco del 7 ottobre, Prefettura rafforza le misure di sicurezza

Nell’ambito della riunione odierna del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, il Prefetto Inversini ha disposto anche il rafforzamento delle misure di sicurezza in vista del 7 ottobre, ricorrenza dell’attacco di Hamas ad Israele. “La ricorrenza – si legge nella nota della Prefettura – cade infatti in un momento critico alla luce dell’attuale contesto internazionale ed in concomitanza con alcune importanti festività ebraiche”. Infine, le Forze di polizia sono state sensibilizzate affinché venga garantito il regolare svolgimento della competizione elettorale, prevenendo ogni possibile turbativa dell’ordine pubblico.

