Basket, Alassio Cup Over 40 2024: un fine settimana ricco di emozioni

Alassio. Nei giorni scorsi ad Alassio si è svolta la 21^ edizione dell’Alassio Cup Over 40, Trofeo Solponente, torneo internazionale di Maxibasket, un evento in cui si sono riuniti più di 300 giocatori e giocatrici provenienti da 16 nazioni europee, insieme alla partecipazione internazionale di una squadra dall’Australia. La baia di Alassio ha fatto da cornice a questo entusiasmante torneo – intitolato alla memoria di Mario Berrino, organizzato da Luigi Binetti con la collaborazione della società partecipata Gesco e patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio – che ha visto prendere parte 26 squadre, 15 maschili e 11 femminili, in un ambiente che si è distinto per l’energia e la passione che caratterizza il basket Over.

Suddiviso in quattro categorie, +40 e +50 per le donne e +45 e +55 per gli uomini, dove le squadre si sono date battaglia nelle partite di qualificazione nelle prime tre giornate. La domenica, infine, si è chiusa in bellezza, con le emozionanti finali e la consegna dei trofei ai vincitori di ogni categoria.

