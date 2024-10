Bioinformatica e pazienti critici, due premi internazionali per i medici del Gaslini

Genova. Leggere la sequenza dal Dna di un paziente nella sua interezza, “una cosa impensabile fino a qualche anno fa e con costi ridotti”. È una delle nuove frontiere della bioinformatica, il campo di studio di Paolo Uva e Davide Cangelosi, responsabili del team di bioinformatica e intelligenza artificiale dell’ospedale Gaslini che hanno ricevuto oggi il Premio internazionale per l’eccellenza nella ricerca per la prevenzione, diagnostica e cura delle malattie dei bambini della Fondazione Maria Vilma e Bianca Querci insieme al direttore della terapia intensiva neonatale Andrea Moscatelli.

Un premio che vuole essere non solo “testimonianza del lavoro meritorio di chi viene premiato – ha spiegato Francesco Illuzzi, consigliere della Fondazione – ma sprone per chi persegue la ricerca ad impegnarsi ancora di più in questo delicato e importantissimo settore”.

