Calcio, Savona. I gruppi ultras si uniscono sotto un unico striscione in casa: “Per risalire insieme”

Savona. “Un nuovo inizio”. Si apre così il comunicato congiunto dei gruppi dei tifosi del Savona: Pessimi Elementi 2013, Brigata 1907 e Vecchi Ultras 1972. Un messaggio di grande unione in vista della prima partita casalinga di campionato.

“La stagione 24/25 sarà caratterizzata da qualche cambiamento, visto la giusta alchimia da anni tra i gruppi Pessimi Elementi 2013, Brigata 1907 e Vecchi Ultras 1972 – si continua a leggere -. Si è deciso dopo tanti anni di ricongiungersi per le partite casalinghe sotto un unico striscione. Uno striscione che rappresenta anni di sacrificio in categorie non degne sicuramente del nostro nome e della nostra storia sugli spalti. Lo striscione esordirà domenica per la prima partita casalinga”.

» leggi tutto su www.ivg.it