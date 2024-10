Chiavari: Asilo Della Torre, il presidente ringrazia la famiglia Gozzi

Da Alberto Sivori, presidente pro tempore dell’asilo infantile di Chiavari

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell’asilo infantile di Chiavari esprimono profonda gratitudine alla Famiglia Gozzi e in particolare a Vittoria per la preziosa collaborazione ed il fattivo contributo offerti alla nostra Associazione per l’avvio e lo svolgimento dell’attività didattica della nostra Scuola dell’Infanzia Paritaria “Della Torre” per l’anno scolastico 2024/2025 in locali dell’Istituto delle Gianelline di Chiavari, nonché per il fondamentale impegno per i progetti e gli interventi di ricostruzione di porzioni del nostro edificio storico via F. Delpino, 7 – Chiavari, a seguito dell’evento calamitoso del 21/11/23.

