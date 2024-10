Chiavari: invito del vescovo a preghiera e digiuno per la pace nel mondo

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali e portavoce della Diocesi di Chiavari

La Diocesi di Chiavari partecipa con Papa Francesco alla preghiera e al digiuno per la pace nel mondo.

Il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini, ha convocato le Comunità parrocchiali del territorio, Associazioni e Movimenti nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto domenica 6 ottobre alle ore 21:00 per la Recita del santo Rosario.

Il doppio appuntamento per la pace, la preghiera e una giornata di digiuno, è stato annunciato da Papa Francesco durante la Messa di apertura dell’Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi: «Per invocare dall’intercessione di Maria Santissima il dono della pace – ha detto il Pontefice – domenica prossima mi recherò nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove reciterò il santo Rosario e rivolgerò alla Vergine un’accorata supplica; se possibile, chiedo anche a voi, membri del Sinodo, di unirvi a me in quell’occasione. E, il giorno dopo, 7 ottobre, chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo».

