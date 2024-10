Giorgi: “Liguria promotrice di pace e giustizia, un impegno concreto per il nostro futuro”

“In un mondo segnato da conflitti devastanti, come quelli in Ucraina e in Medio Oriente, la nostra Regione non può restare a guardare. In questa campagna elettorale, troppo spesso si è dimenticato un tema fondamentale: la pace. La Liguria deve farsi promotrice di pace e giustizia, assumendo un ruolo attivo nel richiedere una politica nazionale che metta al centro la diplomazia, il dialogo e il disarmo. Non è solo una questione simbolica: la pace si costruisce anche attraverso le scelte locali.

Occorre istituire una Consulta Regionale per la Pace, che coinvolga scuole, associazioni e cittadini, per promuovere iniziative di educazione alla pace e sensibilizzazione. Questa Consulta farà sentire la sua voce anche al governo nazionale, chiedendo un impegno più forte per la pace e per il disarmo. La Liguria non può essere spettatrice passiva. Occorre fare la nostra parte, soprattutto a partire dall’educazione delle nuove generazioni. Proporrò l’inserimento di programmi educativi regionali che insegnino il valore del dialogo, del rispetto reciproco e della convivenza pacifica. Formare i giovani è la chiave per un futuro senza guerre e conflitti. In un momento in cui il tema della pace è troppo spesso ignorato, è nostro dovere riportarlo al centro del dibattito pubblico. La Liguria può essere un modello di pace e giustizia, e fare pressione sul governo affinché adotti politiche concrete per la diplomazia e il disarmo è un dovere morale e politico che non possiamo ignorare. La guerra non deve mai essere la risposta. La Liguria deve farsi promotrice di un messaggio chiaro e forte: vogliamo costruire un futuro basato sulla solidarietà, la giustizia e la pace”. Federica Giorgi coordinatrice provinciale M5S e candidata al consiglio regionale

