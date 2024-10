Il Picco infrange il muro degli ottomila anche contro la Reggiana, prosegue la vendita

Sono oltre ottomila gli spettatori attesi allo stadio Picco per la partita di sabato pomeriggio tra lo Spezia e la Reggiana. Passate le 19.00, sono circa 662 i tifosi reggiani che hanno acquistato il tagliando per assistere al match spezzino, dove la Curva Ferrovia è già andata in sold-out da giorni. Prosegue la vendita negli altri settori, con poco più di un migliaio di biglietti ancora a disposizione in Curva Piscina e circa 700 nei Distinti. Numeri destinati a crescere a due giorni dal match, con il Picco che sabato potrebbe accogliere quasi novemila tifosi per l’ultima partita con la Curva Ferrovia aperta, prima della chiusura per il montaggio della copertura.

L’articolo Anniversario dell’attacco del 7 ottobre, Prefettura rafforza le misure di sicurezza proviene da Città della Spezia.

