Manutenzione sentieri, Parco Magra ripartisce risorse tra Cai e Comuni

Ammonta a 84mila euro le risorse del bilancio 2024 del Parco di Montemarcello, Magra e Vara destinate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri e delle aree ricompresi entro i suoi confini; una somma che con recente determinazione dell’ente è stata ripartita, sulla base delle esigenze espresse dal territorio, si spiega nell’atto, tra il Cai di Sarzana e sette Comuni in virtù degli sperimentati accordi di collaborazione tra Via Paci e i menzionati enti. Il particolare, al Club alpino sarzanese vanno 5mila euro per interventi di manutenzione ordinaria; al Comune di Ameglia 30mila euro per manutenzione ordinaria; a Sarzana 19mila euro (5mila ordinaria, 14mila straordinaria); ad Arcola 11mila (4mila ordinaria, 7mila straordinaria); 7mila a Lerici (5mila ordinaria, 2mila straordinaria); 4mila a testa poi per i Comuni di Bolano, Beverino e Santo Stefano Magra, quest’ultimo per manutenzione ordinaria, per i primi due 2mila sull’ordinaria, altrettanti sulla straordinaria. Nell’atto si osserva che il Parco “ha promosso forme di collaborazione e di raccordo con i Comuni del proprio territorio finalizzate alla realizzazione di interventi manutentivi dei sentieri ricadenti sul proprio territorio”, ricordando altresì che, “dal 2013, ha instaurato e formalizzato con il Cai (Club Alpino Italiano) un rapporto di collaborazione con l’obiettivo di valorizzare e promuovere attività in tema di salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali, viste le convergenze delle finalità istituzionali di entrambi i firmatari”. Si sottolineano quindi la “positiva esperienza intervenuta nel corso degli ultimi anni attraverso l’attivazione di accordi di collaborazione con diversi Enti territoriali” e la volontà di “proseguire con le azioni finalizzate alla manutenzione del territorio, in particolare della rete sentieristica e delle aree ad essa connesse”.

