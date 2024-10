Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Presentazione ufficiale del Rapallo Pallanuoto per la stagione 2024-2025. L’evento si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Rapallo il giorno 7 ottobre alle ore 12:00.

Sarà un’occasione speciale per incontrare i nostri atleti, conoscere i nuovi membri del team e condividere i nostri obiettivi per la prossima stagione. La vostra presenza sarà per noi motivo di grande onore e supporto.

» leggi tutto su www.levantenews.it