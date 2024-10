Promozione, Pontelungo. Zanardini: “Contro il Ventimiglia un pari giusto. Arriveremo preparati al derby contro il Ceriale”

Albenga. Il Pontelungo marca un altro punto dopo quello contro il San Cipriano. Al Riva contro il Ventimiglia è arrivato un 1-1 con le reti di Sfinjari per gli ingauni e Gambacorta per i frontalieri.

Mister Fabio Zanardini analizza la gara giudicando corretto il parziale: “Il risultato è giusto. Potevamo chiudere meglio certe situazioni, anche oggi eravamo in vantaggio e non siamo riusciti a mantenerlo però la squadra è cresciuta e stiamo migliorando. Il Pontelungo se la deve giocare alla pari con tutti in un campionato dove gli episodi decidono le partite. Adesso ci godiamo questi due punti e andiamo avanti sereni

» leggi tutto su www.ivg.it