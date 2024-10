Continua il viaggio di Andrea Orlando tra le stazioni ferroviarie della Liguria. Il candidato Presidente del Centrosinistra per la Regione sta incontrando cittadini e pendolari in un percorso che include tutta la Liguria. Domani, venerdì, Orlando sarà a Deiva Marina alle 7,45 al bar Il Connubio in Via XX Settembre 4, raggiungerà Moneglia dove sarà al Bar Centrale in Corso Longhi 38 alle 8,20. Dopo circa 1 ora, alle 9,15 sarà a Sestri Levante al Caffè Centrale in Corso Colombo 43, ultima tappa a Lavagna alle 10,15. Intanto, l’incontro elettorale con Orlando e i partiti della coalizione è in programma domenica in Piazza del Bastione alle ore 10.

L’articolo Prosegue il viaggio di Andrea Orlando sui treni della Liguria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com