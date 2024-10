Rapallo: “Stadio Macera, esistono vincoli testamentari?”

Da Andrea Carannante, consigliere comunale a Rapallo

In qualità di consigliere comunale di opposizione, ho formalmente presentato un accesso agli atti presso il Comune di Rapallo per verificare se il campo sportivo Macera sia oggetto di un lascito e per conoscere i dettagli relativi alle condizioni previste. A oggi, non risultano informazioni chiare a riguardo, e proprio per questo mi sono attivato personalmente. È essenziale chiarire la natura del lascito, soprattutto in vista dei progetti di sviluppo che includono la costruzione di supermercati e parcheggi sull’area. Se esiste un lascito, esso deve essere rigorosamente rispettato, e come opposizione intendiamo vigilare affinché venga garantita la massima trasparenza e tutela degli interessi della comunità.

