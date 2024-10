Regionali, 9 i candidati alla presidenza: ecco le liste savonesi, in provincia al voto 216.985 elettori

Liguria. Si è conclusa la procedura di verifica dei candidati presidente e delle liste provinciali presentate in occasione delle elezioni regionali in programma il 27 e 28 ottobre 2024. Al termine della procedura di verifica, effettuata dall’Ufficio centrale regionale della Corte d’Appello di Genova e dagli uffici centrali circoscrizionali, risultano ammessi 9 candidati al ruolo di presidente della Regione Liguria e 570 candidati al ruolo di consigliere regionale. In provincia di Imperia sono 19 le liste, 19 in provincia di Savona, 20 a Genova e 19 in provincia della Spezia (Ecco le liste in provincia di Savona).

I candidati presidente, secondo l’ordine di sorteggio, sono:

– Alessandro Rosson nato a Levanto il 21/4/1967

– Davide Felice nato a Brescia il 29/11/1987

– Francesco Toscano nato a Gioia Tauro il 28/5/1979

– Marco Giuseppe Ferrando nato a Genova il 18/7/1954

– Nicola Rollando nato a Sestri Levante il 7/9/1960

– Maria Antonietta Cella nata a Santo Stefano D’Aveto il 25/10/1964

– Nicola Morra nato a Genova il 5/7/1963

– Marco Bucci nato a Genova il 31/10/1959

– Andrea Orlando nato alla Spezia l’8/2/1969.

