Regionali, Morra: “Bucci malato oncologico, chi vota deve saperlo”. Il centrodestra si infuria: “Parole sconcertanti e irrispettose”

Liguria. Hanno scatenato una ridda di commenti indignati le dichiarazioni rilasciate a “Il Foglio” da Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare antimafia e consigliere comunale di minoranza a Vado Ligure e ora candidato alla carica di presidente della Regione Liguria.

In un’intervista al quotidiano, in riferimento alla malattia del candidato del centrodestra Marco Bucci, Morra ha detto: “Gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“. E poi ha aggiunto: “Lo ha detto lui: ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale”.

» leggi tutto su www.ivg.it