“Sacche di degrado che causano allarme nei cittadini”, Prefetto avvia servizi straordinari per Sarzana

Si è riunito oggi, presso il Palazzo del Governo, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Luisa Inversini. Alla riunione hanno partecipato il Sindaco del comune di Sarzana, Cristina Ponzanelli, e l’Assessore alla sicurezza, Stefano Torri. Nel corso della riunione sono state esaminate alcune situazioni particolarmente critiche sotto il profilo della sicurezza pubblica e, in particolare, quelle del quartiere della Crociata, di Piazza Martiri, del quartiere Trinità, della Stazione

ferroviaria e delle aree limitrofe, dove – si legge nella nota diffusa “si sono formate alcune sacche di degrado che causano allarme nei cittadini”. Nonostante la stagione estiva stia volgendo al termine, il Sindaco Ponzanelli ha evidenziato anche alcuni episodi di disturbo alla quiete pubblica che turbano le notti dei residenti di alcune zone del centro storico. Si è, quindi, convenuto di intensificare l’attività di controllo del territorio nonché di dare l’avvio a un piano di servizi straordinari ad alta visibilità, avvalendosi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle Squadre di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri. Con il Sindaco si è concordato poi di promuovere una “Giornata della legalità” con il contributo della Consulta della Legalità e della Consulta dei Giovani, in modo da coinvolgere gli studenti e indurli a riflettere sulla gravità di alcuni episodi, come quello del clochard aggredito nei mesi scorsi presso la stazione ferroviaria, e rafforzare il legame con le Istituzioni”.

