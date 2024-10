Sabato 5 ottobre al campo “Isoppo” della Bradia, alle ore 15, i Red Jackets Sarzana propongono un open day di football americano, aperto a chiunque voglia avvicinarsi a questo sport fra gli 8 e i 48 anni; sia nella più tradizionale versione tackle che in quella flag, che prevede la sottrazione di un “fazzoletto”, attaccato ai pantaloni dell’avversario, anziché il placcaggio.

Coach Riccardo Mazzi farà divertire i ragazzi per trovare eventuali nuove reclute in vista sia dei campionati giovanili appunto flag dell’anno prossimo, che partono a marzo, sia per il campionato di 3.a Divisione 9 contro 9 a cui i Reds puntano a partecipare nel 2025.

Allenamenti tackle programmati il martedì e il giovedì alle 20.30, aperti alle età dai 13 ai 48 anni, quelli flag il sabato alle 15.30 dagli 8 ai 48.

L’articolo Un sabato per scoprire il football americano con i Red Jackets Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com