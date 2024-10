Calcio/ Genoa, Blasquez non si nasconde: “Possibili vendita o nuovi investitori”

Tra calcio e società ieri si è svolto l’incontro tra i tifosi dell’ACG e l’amministratore delegato Blasquez (da remoto). Partendo dal futuro del club il dirigente è stato chiaro: “La proprietà è dei 777 Partners altrimenti ne sarei a conoscenza perchè sono l’amministratore delegato. Non c’è più un gruppo e infatti Spors non può più lavorare. Cessione? Per il momento no ma a medio termine o verrà trovato un socio o ci sarà la vendita”.

Ul mercato Blasquez ha aggiunto: “A gennaio ci saranno degli innesti sia a centrocampo che in attacco. In estate abbiamo raggiunto in parte i nostir obiettivi, completeremo la rosa. Agli azionisti ho fatto presente che l’equazione prima vendi e poi compri non funziona così. Coda? Per i conti del Genoa è stato dato subito via”.

