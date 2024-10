Calcio/ Tre minuti di buio e per la Samp è notte fonda: la Juve Stabia sbanca il Ferraris

Sono bastati tre minuti alla Sampdoria per perdere la bussola e buttare alle ortiche la sfida contro la Juve Stabia. Nel silenzio del Ferraris gli ospiti ribaltano l’1-0 iniziale e vincono 1-2 e per i blucerchiati è la prima sconfitta in casa con Sottil.

Un primo tempo in cui la Sampdoria ha colpito al 15’ un palo con Massimo Coda su punizione e si è salvata al 25’ con Ioannou dopo una bella serpentina di Fortini. Al 37’ è poi lo stesso Coda a portare in vantaggio i suoi con una zampata su colpo di testa di Bellemo.

