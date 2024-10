Chiavari: giornata in onore di Luigi Benabò Brea all’Economica

Dall’ufficio stampa della società economica

La Società Economica di Chiavari, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Genova, dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, del Parco Archeologico Isole Eolie – Museo Luigi Bernabò Brea, organizza una Giornata di Studi per commemorare i 25 anni dalla scomparsa dell’archeologo Luigi Bernabò Brea, giovedì 10 ottobre 2024 presso la Sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari, in Via Ravaschieri 15.

