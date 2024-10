Domenica 6 ottobre la Città del Muretto celebra il Centenario del Gruppo Alpini Alassio

Alassio. La Città del Muretto si appresta a rendere omaggio al Gruppo Alpini Alassio, in occasione del suo Centenario.

I festeggiamenti, organizzati con il patrocinio dell’Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, si svolgeranno domenica 6 ottobre con il seguente programma: alle ore 8,30 si terranno l’ammassamento e la colazione alpina presso sede la sede del Gruppo Alpini Alassio, in via Robutti; alle ore 9,15 si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera e verrà reso onore ai Caduti presso il Monumento ai Caduti; alle ore 9.30 partirà il corteo che percorrerà le vie cittadine; alle ore 10.15 si terranno le allocuzioni presso il Monumento agli Alpini in Piazza Quartino, cui seguirà, alle ore 11, la Santa Messa presso la Collegiata di di Sant’Ambrogio.

