Duro faccia a faccia tra i candidati, Orlando: “Stupito e imbarazzato, ha cercato rissa”. Bucci: “E’ disabituato a confronto”

Aspro faccia a faccia oggi tra Marco Bucci e Andrea Orlando all’inaugurazione di Expo Fontanabuona. I candidati alla presidenza di centrodestra e centrosinistra hanno avuto più minuti di acceso confronto – prima all’interno dell’Expo, poi in esterna – nel quale sono stati menzionati più punti, dalla diga al Galliera, dalle concessioni portuali ai finanziamenti. Il sindaco di Genova ha accusato più volte l’ex ministro di dire falsità e lo ha bollato di maleducazione quando lo spezzino provava a chiudere lì la discussione allontanandosi, chiedendogli altresì più volte “hai paura?” ogni volta che Orlando cercava di interrompere il ‘contatto’. Dopo l’accaduto, svoltosi in un clima di lampante non cordialità, sono poi intervenuti entrambi i contententi. “Mentre il San Martino è congestionato di barelle, come abbiamo visto, si cerca di buttarla in rissa. A me è capitato pochi minuti fa, e devo dire che in tanti anni di vita politica non ero mai stato così imbarazzato, stupito, sorpreso. Il mio avversario, il sindaco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mentre è presente a una cerimonia che inaugura un Expo, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa. Non credo che i liguri meritino questo e non credo neanche che davvero dobbiamo scadere a questo livello da bulletti di terza media”, le parole di Orlando in un video sui social network. “Io penso che abbiamo il dovere, per l’età che abbiamo e anche per le funzioni istituzionali che svolgiamo – aggiunge il candidato del centrosinistra – di trovare delle sedi e il confronto non c’è perché non lo si è mai voluto fino a qui, mi auguro che nelle prossime giornate Bucci si decida ad accettarlo. Il confronto per mettere i liguri nelle condizioni di capire ciò che sta accadendo, qual è la partita in gioco. Io penso che questa sia l’unica strada utile alla democrazia per evitare di degenerare nella direzione di altre realtà nelle quali la politica si è imbarbarita. Mi sembra che il modello sia quello di Trump e da Marco Bucci si è passati a Donald Bucci”. Questa la replica del candidato del centrodestra: “Ho visto il video di Andrea Orlando e sono rimasto impressionato per i segni della mia aggressione, per gli occhi tumefatti dallo stupore che gli ho provocato, per le cicatrici inferte dalla barbara sorpresa per cui sta ancora tremando. L’unica cosa su cui non sono d’accordo è il riferimento ai bulletti da terza media. Il comportamento di Orlando mi sembra più da asilo Mariuccia, con quell’aria da ‘ce lo dico alla maestra’. D’altra parte capisco che in tanti anni che fa politica non gli sia mai capitato di parlare a quattr’occhi con un avversario che gli chiede conto delle cose dette: comprendo che, a forza di nascondersi in liste blindate, se possibile nel collegio supersicuro dell’Emilia, o in cene a Roma e Milano, il fatto di parlare con un ligure con la faccia un po’ così, di quelli abituati a parlar concreto, gli abbia provocato uno choc. Guardate il video del nostro incontro. Nessuna aggressione, nessuna trappola. Gli porgevo domande legittime dalle quali è scappato. Giudicate voi se avete tempo. Anche se mi rendo conto che vi sono cose più serie dei capricci di Orlando disabituato al confronto. E disabituato alla Liguria”.

In merito intervengono anche i candidati e i portavoce del Movimento cinque stelle della Liguria. “La cifra di Bucci è ben nota: aggredisce, offende, insulta, urla – dichiarano i pentastellati -. In una parola: conferma di essere il bulletto che ormai tutti conosciamo e che come M5S abbiamo più volte denunciato chiamandolo con il suo vero nome: il bulletto della Sala Rossa. Che ora ha pure un palcoscenico allargato ma non cambia registro: continua a scappare di fronte alle domande scomode dei giornalisti; a rifiutare il confronto a due con la scusa che i confronti si fanno tutto insieme, salvo poi rincorrere gli avversari nei piazzali per vessarli; a sparare insulti semplicemente perché non appena lo si mette alle strette non ha argomenti credibili. Morale: al candidato presidente Andrea Orlando, verbalmente aggredito dal sindaco a margine dell’Expo della Fontanabuona, va tutta la nostra solidarietà”.

