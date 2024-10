Elezioni regionali, il 7 ottobre in diretta su IVG il dibattito tra i candidati alla presidenza

Liguria. Un confronto serrato di un’ora e mezza circa, con l’obiettivo di mettere alla prova competenze, idee, carisma, resistenza alla pressione. E’ la ricetta del dibattito tra i candidati alla presidenza della Regione Liguria che IVG e Genova24 trasmetteranno in diretta lunedì 7 ottobre alle ore 19, sui siti e sulle rispettive pagine Facebook.

I protagonisti saranno loro, i candidati in lizza per la presidenza: in rigoroso ordine alfabetico Marco Bucci (Centrodestra), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord), Marco Giuseppe Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Andrea Orlando (Centrosinistra e M5S), Nicola Rollando (Per l’Alternativa) e Alessandro Rosson (Indipendenza). Saranno invece assenti per altri impegni Davide Felice, candidato per Forza del Popolo, e Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare.

» leggi tutto su www.ivg.it