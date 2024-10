Golfo Paradiso: lunedì 7, giornata mondiale del Rosario

Da Alessandro Mortola

“Lunedì 7 Ottobre, giorno in cui si celebra la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario, è stata indetta la Giornata Mondiale del Rosario. In unione con Papa Francesco e tutta la Chiesa Universale, le Confraternite di N.S. Addolorata del Boschetto, SS. Prospero e Caterina di Camogli e SS. Annunziata di Ruta, si uniranno in preghiera in preparazione al Giubileo del prossimo anno per chiedere il dono inestimabile della pace. L’appuntamento è fissato alle ore 18:45 presso l’oratorio di N.S. Addolorata del Boschetto a Camogli per la recita del S. Rosario e per la Benedizione Eucaristica.

Con leggero anticipo, alle ore 18:00, l’Arciconfraternita di N.S. del Suffragio di Recco si riunirà in preghiera presso l’Oratorio di San Martino; a Bogliasco l’appuntamento sarà alle ore 19:00 presso l’Oratorio di S. Chiara dove confratelli e fedeli reciteranno assieme al Parroco il S. Rosario mentre a Sori, tutte le Confraternite del comprensorio si riuniranno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale.

Il sito web ufficiale del “World Rosary Day” è https://worldrosaryday.com”

» leggi tutto su www.levantenews.it